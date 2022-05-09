Yanan Demirciler orman alanın yeniden yeşerdi

Kilis'te, 29 Temmuz'da yanan Demirciler köyündeki ormanlık alan için ağaçlandırma çalışmaları sonucu ormanlık alanlar yeniden yeşerdi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kilis merkeze bağlı Demirciler köyü ormanlık alanında çıkan yangının ardından, ormanlarda 5 bin fidanlar 5 bin fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturuldu. 2021 yılında yangından zarar gören 98.2 hektar 140 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yeniden yeşerdi.

5 bin fıstıkçamı fidanı ve 2 bin kilogram kızılçam tohumu ile toprakla buluşturulmasından aylar sonra tohumlar boy vermeye başladı.