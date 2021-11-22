Yaralı atmacaya Mehmetçik şefkati

Kilis'in Gülbaba köyündeki askeri birlik içerisinde yaralı atmaca Mehmetçikler tarafından bulunarak tedavisi için yetkililere teslim edildi.

1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığında görevli Mehmetçik Gülbaba köyünde bulunan tabur içerisinde yaralı bir atmaca buldu. Mehmetçik, yaralı Atmacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü personeli tarafından bir ayağında kırık olan atmaca, Kilis belediyesi Hayvan Barınağı Veterinerleri tarafından ilk tedavisi yapılarak, rehabilitasyona alındı. Yaralı atmacanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.