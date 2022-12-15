Yaralı şahine jandarma şevkati

Kilis'te devriye gezen jandarma ekipleri, ayağından yaralı bir şahin buldu. Ekipler yaralı hayvanı tedavisi yapılmak üzere Milli Parklar Şube müdürlüğüne teslim etti.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti esnasında, ayağından yaralanmış ve uçamayacak kadar bitkin düşmüş bir şahin buldu. Devriye ekipleri yaralı hayvanı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerine teslim etti. Koruma timi ise yaralı kuşun tedavi edilerek, doğaya salınmak üzere Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı hayvanın tedavisine başlandığı öğrenildi.