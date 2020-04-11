İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yardımsever iş adamı 5 ton bulgur bağışladı

Kilisli hayırsever iş adamı Mehmet Erdal Öndeş tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 5 ton bulgur bağışladı.


Kilis Valiliği ile Kilis Belediyesi işbirliği ve koordinasyonunda başlatılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ( SYDV) aracılığıyla Vefa Sosyal Destek Grubuna Kilisli hayırsever iş adamı Mehmet Erdal Öndeş ve ailesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarına ulaştırılmak üzere 5 ton bulgur bağışladı.


Vefa grubu üyeleri tarafından bulgurların belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.