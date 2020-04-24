Yasağı dinlemedi canından oldu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan 76 yaşındaki Şevket Kaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dışarı çıkma kısıtlaması bulunan Şevket Kaya, 79 AU 638 plakalı traktörü ile yasağa rağmen Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıkalecik Köyünde kendi arazisinde çift sürmeye gitti. Kaya, eğimli arazide traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaya, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.