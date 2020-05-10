İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlısı genci gülünü alarak mezarlığa annesine koştu

Kilis’te, Anneler Günü dolayısıyla ve 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma izni verilmesi nedeniyle gülünü alan mezarlığa koştu.

Kilis'te, Anneler Günü dolayısıyla ve 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma izni verilmesi nedeniyle gülünü alan mezarlığa koştu.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de Anneler Günü dolayısıyla anneler yalnız bırakılmadı. Anneler Günü ile birlikte 2 aydır evde olan ve 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzerindeki vatandaşlar, saat 11.00'den sonra aldıkları güller ile Asri Mezarlığında aile kabristanlarında yatan anneleri ile yakınlarını ziyaret ettiler. Kur'an-ı Kerim okuyarak mezarlara çiçek eken, gül bırakan vatandaşlar, kendilerine 4 saatlik verilen izin nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler. Anneler Günü olması nedeniyle asri mezarlıkta yoğunluk yaşandığı gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.