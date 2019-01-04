Kilis'in Yavuzlu köyünde Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda “Fen Sokağı” açılışı yapıldı.

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmeni Gizem Yolcu ve okul idaresi tarafından hazırlanan Fen Sokağı'nın açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, Şube Müdürü Kıvanç Yolcu ve okul idarecilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Akabinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt Yavuz Sultan Selim İlkokul ve Ortaokul öğretmenleri ile bir araya gelerek toplantı yaptı.