İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yazar Özyurt Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kasırga kitabının yazarı Ahmet Haşim Özyurt'u makamında ağırladı.


2016 yılında meydana gelen 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Fırat Kalkanı Harekatını farklı bir kurgu ile kitabında anlatan Ahmet Haşim Özyurt'a Rektör Karacoşkun, “Rabbim bu ülkeye yeni acılar yaşatmasın." temennisinde bulunarak, Özyurt'un yeni kitabının hayırlara vesile olmasını dilediğini belirtti.


Görüşme sonunda Yazar Ahmet Haşim Özyurt, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a ‘Kasırga' isimli kitabını takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.