YEDAM'dan Rektör Karacoşkun'a "bağımlılık" ziyareti

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek, alkol, madde ve tütün bağımlığı ile ilgili yürütülen çalışmalar konusunda bilgiler verdi.

Kilis'te hizmet vermeye başlayan YEDAM'ın yöneticilerinden oluşan heyet Kilis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek, alkol, madde ve tütün bağımlısı olan birey ve yakınlarına ücretsiz verilen hizmetler hakkında bilgi verdi. Madde bağımlısı ve yakınlarına yönelik ücretsiz olarak sunulan psikososyal destek hizmetini de anlatan YEDAM yetkilileri, destek için 444 7975 numaralı ücretsiz çağrı hattından randevu alınabileceğini kaydetti.

YEDAM heyeti, Yeşilay Kilis Şube Başkanı Murat Şekeroğlu, Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ve Klinik Psikolog Büşra Yağmurlu'dan oluşurken, görüşme sonunda ise Dernek Başkanı Şekeroğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a bilgilendirme çantası hediye edildi.