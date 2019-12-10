İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

YEDAM'dan Rektör Karacoşkun'a "bağımlılık" ziyareti

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkilileri , Rektör Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek, alkol, madde ve tütün bağımlığı ile ilgili yürütülen çalışmalar konusunda bilgiler verdi.


Kilis'te hizmet vermeye başlayan YEDAM'ın yöneticilerinden oluşan heyet Kilis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek, alkol, madde ve tütün bağımlısı olan birey ve yakınlarına ücretsiz verilen hizmetler hakkında bilgi verdi. Madde bağımlısı ve yakınlarına yönelik ücretsiz olarak sunulan psikososyal destek hizmetini de anlatan YEDAM yetkilileri, destek için 444 7975 numaralı ücretsiz çağrı hattından randevu alınabileceğini kaydetti.


YEDAM heyeti, Yeşilay Kilis Şube Başkanı Murat Şekeroğlu, Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ve Klinik Psikolog Büşra Yağmurlu'dan oluşurken, görüşme sonunda ise Dernek Başkanı Şekeroğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a bilgilendirme çantası hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.