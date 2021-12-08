Yeni Devlet Hastanesi 2022 yılında hizmete girecek

Mülteciler ve ev sahibi toplulukların sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen Yeni Kilis Devlet Hastanesi yapımına katkı veren kurumların temsilcileri hastaneyi ziyaret etti

Suriyeli mültecilerin gelmesiyle nüfusu ikiye katlanan Kilis'te nüfus artışından kaynaklanan sağlık hizmetleri üzerindeki yükü hafifletmek, mülteciler ve ev sahibi toplulukların sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen Yeni Kilis Devlet Hastanesi, 2022'nin ilk aylarında açılması planlanıyor.

Avrupa Birliği tarafından 50 milyon avroluk bütçeyle finanse edilen Yeni Kilis Devlet Hastanesindeki gelinen aşamayı grmek amacıyla Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri ve fonu yneten Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) temsilcileri, Kilis İl Sağlık Müdürü ve hastanenin başhekimi ile birlikte saha ziyareti gerçekleştirildi.

Saha ziyareti sonrası Avrupa Birliği, Avrupa Kalkınma Bankası ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri Yeni Kilis Devlet Hastanesi kompleksinde sağlıklı ve yaşanabilir geleceğe katkı için ağaç diktiler.

Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, “Bölgenin sağlık ihtiyaçlarını ileri teknoloji ile karşılayacak yeni hastane hem ilimiz hem de bölge için çok değerli bir destektir. Kilis'teki sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşmış ve çok daha güçlenmiş olacak”

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy, “Yeni Kilis Devlet Hastanesi'nin inşaatının tamamlanmak üzere olduğu ve hastalarımıza hizmet vermeye hazırlandığımız bu dönemde, bizler de hastalarımızın tüm sağlık faaliyetlerimizden en kolay şekilde yararlanması için çalışıyoruz” dedi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRiT) kapsamında finanse edilen Kilis Devlet Hastanesi'nin; Ağız ve Diş Sağlığı, Dermatoloji/Cildiye, Pediatri/Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Hemodiyaliz, Dahiliye, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Plastik Cerrahi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Beslenme ve Diyetetik branşlarında hizmet vermek üzere Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

Teşhis konusunda verimli sonuçlar için gelişmiş düzeyde sağlık teknolojileriyle donatılacak Yeni Kilis Devlet Hastanesi'nde 4 Yapılandırılmış Yoğun Bakım Ünitesi, 7 yoğun bakım tecrit yatak kapasitesi de dahil olmak üzere, yoğun bakımda 98, çocuk yoğun bakımda 13 ve yeni doğan yoğun bakımda 36 yatak kapasitesi ile kapsamlı ve yapılandırılmış hizmeti sunulacak. Hastanede, ayrıca, 13 süit oda ve 9 diyaliz odasına ek olarak, 67 tek yataklı ve 124 iki yataklı oda yer alacak ve tüm hasta odalarında banyo bulunacak.

Modern sağlık ekipmanları ile donatılan ameliyathaneleri ve klinikleri, MR cihazları, röntgen, mamografi, tomografi ve ultrason odaları ve yedi ultrason odası ile Kilis halkına hizmet edecek olan en gelişmiş düzeyde sağlık teknolojilerinin kullanılacağı yeni Kilis Devlet Hastanesi ile Kilis'teki sağlık hizmetleri çok daha güçlenmiş olacak.