Yeni Devlet Hastanesi hizmete açılıyor

Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Cumartesi günü hizmet vermeye başlıyor.

Avrupa Birliği tarafından 50 milyon avroluk bütçeyle finanse edilen Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinin hizmete girmesi öncesi Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhakemi Uzman Dr. Fazlı Arısoy hastanede incelemelerde bulundular.

400 yataklı AB standartlarında yapılan Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi cumartesi günü Acil kısmı, Pazartesi günü poliklinikleri hizmete girecek. Eski hastanede ise Kadın doğum, çocuk, diyaliz, psikiyatri bölümü hizmet verecek. Devlet hastanesinde incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yapan Vali Recep Soytürk, Cumartesi yeni hastanenin hizmete gireceğini, Aralık ayı başında da devlet büyüklerinin katılımı ile açılışının yapılacağını ifade ederek, “Son kontrollerini yapalım diye hastanemize geldik. Çok şükür personelimiz çalışıyor. Çok modern, özel hastaneden bile daha güzel eser olmuş, gerek cihazlarıyla, gerek odalarıyla, Sağlık Bakanlığımızla görüşüyoruz. Ek 416 sağlık personeli görevlendirecek, yakın bir tarihde, birkaç ay içerisinde yeni personelde başlayacak. Var olan hastanemizin yayında büyük bir hastane daha hizmete girmiş olacak. Bugün devletimizle bir kere daha gurur duyduk. Yeni cihazlarla, binanın büyüklüğüyle, hizmet alanıyla, Allah nasip ederse cumartesi günü, hizmetlerimizin bir bölümü burada, bir bölümü de eski hastanemizde devam edecek. Bir aksilik olmaz ise de Aralık ayı başında devlet büyüklerimiz ve hayır severlerimiz katılacak” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr Mahmut Arık, Yeni hastanen temeli 2020 yılının başında temelinin atıldığını ifade ederek, “Yaklaşık 100 dönüm üzerine kurulmuş, 19 dönüm üzerine inşaat alanı olan olarak başlamıştır. Kapalı alanı 93 bin metre kar olup, 400 yataklı bir hastane inşaa edilmiş durumdadır. Eski hastanemizde, kadın doğum, çocuk bölümü olacak. Kadın doğum ve çocuk acili olacak” dedi.

Devlet Hastanesi Başhakemi Uzman Dr. Fazlı Arısoy, Mesai gözetmeden çalışan personele teşekkür ettiğini ifade ederek, “Yeni atanacak 416 personel ataması geldikten sonra iki hastelimizi tam kapasite çalıştıracağız. Eski hastanemizde bölüm sayısını attıracağız. Kadın doğum, çocuk, kemoterapi, diyaliz, çeşitli polikliniklerimiz olacak” diye konuştu.