Yeni Devlet Hastanesi inşaatı hızlandı

Kilis'te yapılan Yeni Devlet Hastanesinin inşaatı havaların ısınmasıyla birlikte hızlandı.

Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında bir çok sektörde iş yavaşlarken, Yeni Devlet Hastanesi inşaatı hız kesmeden sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği ile işbirliği ile yapılan yeni devlet hastanesinin 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te, nüfus yoğunluğu nedeniyle Avrupa Birliği fonlarından yapılan devlet hastanesi 327 yataklı olarak planlanmasına karşın ek yataklarla kapasitesi 520'ye yükseltilebileceği bildirildi.

Yeni devlet hastanesi sağlık sorununu çözecek

Yeni Hastanede, 67 adet tek yataklı, 124 adet iki yataklı olmak üzere toplam 191 adet nitelikli oda, 24 ameliyathane, hastane binasında her branştan 155, ADSM binasında 21 olmak üzere toplam 176 poliklinik olacak. Hastane teknoloji ve teknik alanda ileri düzeyde olacak. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak 32 görüntüleme odası inşa edilecek. Sağlık hizmetlerinde hayati öneme sahip olan unsurlardan biri olan helikopter pisti de yer alacak. Kilis'teki yeni devlet hastanesinin planlamasında yer aldı. Hastane tamamlandığı zaman acil serviste 57 yatak, yoğun bakım ünitesinde 96 yatakla hizmet verecek. Yoğun bakım ünitesi branşlara göre, genel yoğun bakımda 29 yatak, koroner yoğun bakımda 10 yatak, KVC yoğun bakımda 10 yatak, çocuk yoğun bakımda 13 yatak, yeni doğan yoğun bakımda 34 yatak yer alacağı bildirildi. Yeni devlet hastanesinin 2021 yılında faaliyete geçmesi için çalışmalar hızlandı.