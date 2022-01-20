Yeni Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına tanıtıldı

Nüfusundan fazla sığınmacı barından Kilis'te, sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen ve 2022 ilk çeyreğinde hasta kabulüne başlayacak olan Yeni Kilis Devlet Hastanesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Kilis sağlık çalışanları ve bölgedeki sağlık sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Suriyeli sığınmacıların gelmesiyle nüfusu ikiye katlanan Kilis'te nüfus artışından kaynaklanan sağlık hizmetleri üzerindeki yükü hafifletmek, mülteciler ve ev sahibi toplulukların sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen Yeni Kilis Devlet Hastanesi, 2022'nin ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.

Avrupa Birliği tarafından 50 milyon avroluk bütçeyle finanse edilen Yeni Kilis Devlet Hastanesi'nin Kilislilere ve bölge halkına sunacağı sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgileri paylaşmak amacıyla, Kilis İl Sağlık Müdürü ve mevcut hastanenin başhekiminin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildi.

Toplantılara Kilis'te görev yapan aile hekimleri, hemşireler, mevcut hastane doktor ve sağlık personeli ve bölgedeki sağlık sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Kilis İl Sağlık Müdür Dr. Mahmut Arık, yaptığı açıklamada yeni açılacak olan hastanenin, Ağız ve Diş Sağlığı ve yoğun bakım üniteleriyle bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağını belirtti.

Arık, “Modern sağlık ekipmanları ile donatılan ameliyathaneleri ve klinikleri, MR cihazları, röntgen, mamografi, tomografi ve ultrason odaları ve yedi ultrason odası ile Kilis halkına hizmet edecek olan en gelişmiş düzeyde sağlık teknolojilerinin kullanılacağı yeni Kilis Devlet Hastanesi ile Kilis'teki sağlık hizmetleri çok daha güçlenmiş olacak.” dedi.

Arık, Ayrıca, hastaneden yer alan tıbbi cihazların ve yoğun bakım, ameliyathane gibi bölümlerin en son teknoloji ile donatılmış olmasının da teşhis ve tedavi süreçlerine katkı saplayacağını iletti.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy, “Yeni Kilis Devlet Hastanesi'nin inşaatının tamamlanmak üzere olduğu ve hastalarımıza hizmet vermeye hazırlandığımız bu dönemde, bizler de hastalarımızın tüm sağlık faaliyetlerimizden en kolay şekilde yararlanması için çalışıyoruz. Bugün burada olmamızın da nedeni de bu. Yeni hastanenin olanaklarını çalışma arkadaşlarımızla paylaşarak önümüzdeki günlerde hastalarımıza sunacağımız sağlık hizmetinin çerçevesini paylaşmak ” dedi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRiT) kapsamında finanse edilen Kilis Devlet Hastanesi'nin ilk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

Teşhis konusunda verimli sonuçlar için gelişmiş düzeyde sağlık teknolojileriyle donatılacak 337 yataklı Yeni Kilis Devlet Hastanesi'nde kapsamlı ve yapılandırılmış sağlık hizmeti bir kaç ay içinde sunulacak.

Hastanenin Özellikleri

Tam Teşekküllü Tanı Teşhis ve Tedavi

Kilis Devlet Hastanesi, poliklinik ve acil servis hizmetleri, kapsamlı görüntüleme sistemleri ve klinik laboratuvarları, ameliyathaneleri, yapılandırılmış yoğun bakım üniteleri ve yüksek yatak kapasitesi ile kaliteli sağlık hizmeti sunacaktır.

Donanımlı Acil Servis Ünitesi

Acil Servis Ünitesi, tüm acil vakalar konusunda 7/24 multidisipliner hizmet sağlayacaktır.

Yeni Devlet Hastanesinde 21 Poliklinik

Ağız ve Diş Sağlığı, Dermatoloji, Cildiye, Pediatri, Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Hemodiyaliz, Dahiliye, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Plastik Cerrahi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Beslenme ve Diyetetik.

Kapsamlı Görüntüleme Sistemleri ile Güçlü Tanı ve Teşhis

Hastane, MR cihazı, 10 röntgen odası, mamografi ve tomografi odaları ve yedi ultrason odası dahil olmak üzere teşhis konusunda verimli sonuçlar için gelişmiş düzeyde sağlık teknolojileriyle donatılacak. Dünya standartlarında biyokimya laboratuvarı ile doğru tanı ve teşhis sağlanacaktır.

Yapılandırılmış Yoğun Bakım Ünitesi

4 Yapılandırılmış Yoğun Bakım Ünitesi 7 yoğun bakım tecrit yatak kapasitesi de dahil olmak üzere, toplamda yoğun bakımda 98, çocuk yoğun bakımda 13 ve yeni doğan yoğun bakımda 36 yatak kapasitesi bulunan hastane, kapsamlı ve yapılandırılmış hizmet sunacaktır.

Bu doküman Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu dokümanın içeriği yalnızca CEB sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Hasta Odaları

Hastanede 13 süit oda ve 9 diyaliz odasına ek olarak 67 tek yataklı ve 124 iki yataklı oda yer alacaktır. Tüm hasta odalarında banyo bulunacak.