Yeni dezenfekte araçları hizmete başladı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Temizlik İşleri Müdürü Metin Gündoğmuş ile birlikte yeni alınan araçları inceledi.

Başkan Bulut, Kilis Belediyesi tarafından Uluslararası Göç Örgütü' ne sunulan ve kabul edilen projeleri kapsamında korona virüs ile mücadelede kullanılan araç gerek ile ekipmanların hibe olarak gelmeye devam ettiğini ifade ederek, “ Daha önce aynı proje kapsamında gelen Turbo ilaçlama, Sırt Atomizerleri ve çeşitli dezenfektanlara ek olarak 4 adet araç halkın sağlığının korunması kapsamında hizmete girmiştir” dedi.