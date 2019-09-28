Yeni Emniyet Müdürü Karabulut'dan Vali Soytürk'e ziyaret

Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile İl Jandarma Komutanı Jandarma kıdemli Albay Hasan Başaklıgil Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kilis Emniyet Müdürlüğüne atanan Mahmut Karabulut ile İl Jandarma Komutanı Jandarma kıdemli Albay Hasan Başaklıgil Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk, Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Karabulut'a yeni görevinde başarılar diledi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette İl Emniyet Müdürü Karabulut ile İl Jandarma Komutanı Başaklıgil, güvenlik ve asayiş olay yeri hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdiği öğrenildi.