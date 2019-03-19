Yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatı başlıyor

Kilis Milletvekili Dülger, yaptığı açıklamada, 520 yataklı Kilis Devlet Hastanesinin yapımına başlandığını ihaleyi alan firmanın şantiyesini kurduğunu ifade ederek, “Kimisi Hatay Dörtyol'a gitti dedi, kimisi Azez'e götürüldü, kimisi de seçim yatırım dedi. Ama şiarımızın seçim değil geleceğe ve millete yatırım yapmak olduğunu düşünemediler. Ben bu hizmetin Kilis'imize ve Kilislimize kazandırılmasında emeği ve desteği olan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğana, son Başbakanımız Binali Yıldırım 'a Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Sağlık eski Bakanlarımız Mehmet Müezzinoğlu'na Prof. Dr Recep Akdağ'a Ahmet Demircan'a,Sağlık Bakanlığı son müsteşarı Prof. Dr Eyüp Gümüş'e 26. Dönem Kilis Milletvekili arkadaşım Reşit Polat' a ve Sağlık eski Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun makamında talebimizi dile getirdiğimiz günden bugüne kadar çaba ve desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Hasan Kara' ya Kilis Halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.