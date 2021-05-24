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Yeni mahsul kekiğin kilosu 30 TL

Kilis’te birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve yörede ’zahter’ olarak da bilinen yeni mahsul kekik kilosu 30 TL’den satılıyor.

Kilis'te birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve yörede 'zahter' olarak da bilinen yeni mahsul kekik kilosu 30 TL'den satılıyor.


Zengin bitki örtüsüne sahip Kilis'te tedavi amaçlı kullanılan 67 çeşit şifalı bitki türü arasında bulunan kekik, tezgahlardaki yerini alıyor. Zahter satıcıları, kilosu 30 TL'den satılan kekiğin çay olarak içilmesinin yanı sıra yemekler ve salatalara da çeşni olarak tat kattığını belirtiyor. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kekik, yöre halkının en fazla rağbet gösterdiği şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Kilis'te yaşayan ve il dışında olan Kilisliler, kekiğe yoğun ilgi gösteriyor.


Kilisliler kekiği hem yaş hem de kuru olarak tüketiyor.

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