Yeni öğrenciler için oryantasyon eğitimi

Kilis 7 Aralık Üniversitesine yeni başlayan öğrencilerin şehre ve üniversiteye uyum sağlaması sürecinde onlara yol göstermek amacıyla Rektörlük Konferans Salonu'nda Oryantasyon ve Tanışma Etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar dileyerek karşılaşacakları problemlerde üniversite olarak yanlarında olacaklarını belirtti. Etkinlik kapsamında öğrencilere eğitim hayatları boyunca karşılaşacakları sorunlara yönelik çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir eğitim verildi. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yakup Doğan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Orkun Aziz Döner, Erasmus+ Değişim Programı Kurum Koordinatörü Müslüm Eflatun, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Rukiye Arslan, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Danışma Hizmetleri Sorumlusu Neslihan Mert, Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Bilgisayar Mühendisi Rahime Özgönül, öğrencilerin üniversiteye daha kolay uyum sağlamalarına yönelik sunumlarını gerçekleştirdi.