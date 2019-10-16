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Yeni öğretim yılı öğrenci toplulukları toplantısı gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un katılımlarıyla Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda Öğrenci Toplulukları Toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıya, Rektör Karacoşkun'un yanı sıra Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halil Aldemir, Genel Sekreteri Necdet Bozgeyik, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Orkun Aziz Döner, öğrenci toplulukları akademik danışmanlarıi, topluluk başkan ve başkan yardımcıları katıldı.


Topluluk akademik danışmanları, başkan ve yardımcılarına aktarılan öğrenci topluluklarının işleyişi ile ilgili bilgilerden sonra, toplulukların danışman ve başkanları, gerçekleştirdikleri ve yapılması planlanan etkinliklere ilişkin bilgiler vererek öneri ve taleplerini dile getirdiler. Rektör Karacoşkun, öneri ve talepleri dinledikten sonra yapılacak sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif bütün etkinliklere, imkânlar ölçüsünde ve planlı olmak kaydıyla destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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