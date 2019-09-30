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Yeni üniversiteliler "Kilis Şehir Gezisi" etkinliğinde buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesini yeni kazanan öğrenciler için düzenlenen "Kilis Şehir Gezisi" etkinliği, yeni öğrencileri Kilis tanıtım turunda buluşturdu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesini yeni kazanan öğrenciler için düzenlenen "Kilis Şehir Gezisi" etkinliği, yeni öğrencileri Kilis tanıtım turunda buluşturdu.


Kilis'in kültürünü yansıtan tarihi, kültürel ve turistik mekanların ziyaret edildiği şehir gezisine öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Etkinlikte Şeyh Muhammed Tepesi, Oylum Höyük, Tarihi Salih Efendi Sokağı, Çağlayan Konağı (ÇATOM), Ulu Cami gibi tarihi ve kültürel yerler gezildi. Öğrencilere, gezilen mekanlarla ilgili gezi rehberi tarafından bilgiler verildi.


Kilis'in tarihini ve kültürünü yansıtan mekanları gezerek ve görerek öğrendiklerini belirten öğrenciler, Kilis'i farklı yönleriyle tanıma fırsatı sunan bu kültür gezisinden dolayı çok memnun olduklarını ifade ettiler.

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