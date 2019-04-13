İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yenidoğan canlandırma uygulayıcı eğitimi verildi

Kilis’te, sağlık personeline Yenidoğan canlandırma uygulayıcı eğitimi verildi.

Kilis'te, sağlık personeline Yenidoğan canlandırma uygulayıcı eğitimi verildi.


Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından, Yenidoğan ölümlerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) yürütülüyor.


Suriye Görev Gücü Toplantı Salonunda Bakanlık tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından, Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimi yapıldı.


Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Şık'ın katılımıyla da sertifika töreni gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.