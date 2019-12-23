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Yeşil Elbeyli için 15 bin fidan dağıtıldı

Kilis’in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Yeşil Elbeyli projesi kapsamında ilçede 15 bin fidan dağıtıklarını söyledi.

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Yeşil Elbeyli projesi kapsamında ilçede 15 bin fidan dağıtıklarını söyledi.


Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Şimşek, kent merkezinde ağaçlandırma çalışmaları başladıklarını ifade etti. Başkan Şimşek, Belediye olarak kendilerinin ağaçlandırmaya devam ettiklerini, vatandaşların da bu bilinçle hareket etmesi için 15 bin fidanı ücretsiz dağıttıklarını belirterek, "Elbeyli ilçemize geçen yıl ağaçlandırma çalışması yaptık. Bu yılda ihtiyaç görülen yerlere ağaç dikiyoruz. Vatandaşlarımıza yeşil Elbeyli projesi kapsamında 15 bin fidan dağıttık” dedi.

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