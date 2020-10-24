Yeşil zeytinler sofraları süslüyor

Kilis'te, zeytin bahçelerinden toplanan yeşil zeytinler tatlandırılarak, sabah kahvaltılarda tüketiliyor.

Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te, zeytin bahçelerinden yeşil olarak toplanan zeytinlerin tatlandırma işlemleri sürüyor. Çabuk tatlanması için zeytinin çekirdekleri çıkarıldıktan sonra bidonlara konularak tatlandırılıyor. Uzun süre yeşil zeytinleri tüketmek isteyen vatandaşlar ise zeytini kırdıktan sonra çekirdekli bir şekilde bidonlarına tatlandırmak için güneş almayan yerlerde saklıyor. Kilisli ev hanımları, yeşil ve siyah zeytinleri kendileri tatlandırarak özellikle kahvaltılarda tüketiyor. Kilislilerin büyük bölümü kendi zeytinlerini kendileri ürettikleri için marketlerden zeytin almayı tercih etmedikleri bildirildi.