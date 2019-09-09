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Yetim öğrencilere sürpriz eğlence

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Azez’e bağlı İhtimlat kasabasında, yeni eğitim ve öğretim sezonu nedeniyle sürpriz bir eğlence düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez'e bağlı İhtimlat kasabasında, yeni eğitim ve öğretim sezonu nedeniyle sürpriz bir eğlence düzenlendi.


Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesindeki ‘İHH İhtimlat Şam Yetim Okulu'nda da yeni eğitim ve öğretime başlayan öğrenciler sürpriz bir eğlence ve gösterilerle karşılandı. Okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli oyun ve gösterilerle öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Minik öğrencilerin okula adaptasyonları için etkinlik düzenlenen etkinliğe 700 çocuk katıldı. Çeşitli hediyeler ve kırtasiye malzemelerinin dağıtıldığı etkinlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi.


Öte yandan etkinliği düzenleyen İHH Suriye'de savaşının başladığı günden bu yana savaş mağduru çocukların başta barınma ve eğitim olmak üzere sağlık, rehabilitasyon, gıda, kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor.

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