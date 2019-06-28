Yıl sonu okul müdürleri toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un başkanlığında tüm okul müdürlerinin katılımıyla Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Sene Sonu Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantının başlangıcında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Kadir Saltalı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Nail Yıldırım tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin tanıtımı yapıldı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından geride bırakılan 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ve içinde bulunduğumuz hafta başında sonuçları açıklanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili hazırlanan detaylı değerlendirme çalışması üzerinde Kilis'in genel değerlendirilmesi yapıldı. Akabinde toplantıya katılan il milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürleri söz alarak bölümleri hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Toplantı, soru cevap kısmından sonra dilek ve görüşler alınarak sona erdirildi.