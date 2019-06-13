İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

YÖKAK değerlendirme takımı üniversite de çalışmalarını tamamladı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Takımı Kilis 7 Aralık Üniversitesinde çalışmalarını tamamladı.


Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi süreçlerinin kurumsal dış değerlendirme ölçütleri programı kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve 7 Aralık Üniversitende çalışmaları yerinde incelemek üzere üç gündür üniversitemizde bulunan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Takımı, çalışma ziyaretinin son gününde Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundular.


Üniversite üst yönetimi ve birimlerin kalite kurulu temsilcilerinin de katıldığı toplantıda değerlendirme takımı üyeleri, üniversitenin kurumsal iç değerlendirme raporuna ve stratejik planlamalara yönelik görüşlerini ve önerilerini paylaştılar.


Yükseköğretim kalite kurulu üyeleri çalışmalarını tamamlayarak üniversiteden ayrıldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.