YÖKAK değerlendirme takımı üniversite de çalışmalarını tamamladı

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi süreçlerinin kurumsal dış değerlendirme ölçütleri programı kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve 7 Aralık Üniversitende çalışmaları yerinde incelemek üzere üç gündür üniversitemizde bulunan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Takımı, çalışma ziyaretinin son gününde Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundular.

Üniversite üst yönetimi ve birimlerin kalite kurulu temsilcilerinin de katıldığı toplantıda değerlendirme takımı üyeleri, üniversitenin kurumsal iç değerlendirme raporuna ve stratejik planlamalara yönelik görüşlerini ve önerilerini paylaştılar.

Yükseköğretim kalite kurulu üyeleri çalışmalarını tamamlayarak üniversiteden ayrıldılar.