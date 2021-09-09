Yol çalışmalarına hız verildi

Başkan Ramazan, Yol yapımlarını inceledikten sonra yaptığı açıklamada, "Kadim medeniyetler diyarı Kilis'imize yolların en güzeli yakışır. Memleketimizin her bir yanında yeni bir yol açmaya ve memleketimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Tahtalı TOKİ ve Kuzey Çevre yolumuzun yanı sıra, Ahmet Karakılınç Caddesini de bitirmek üzereyiz. Ayrıca Ahmet Karakılınç Caddesinde vatandaşlarımızın huzurla yürüyüş yapabilecekleri ve çocuklarımızın güvenle bisiklet sürebilecekleri bir yürüyüş ve bisiklet yolu da yapacağız. Hemşerilerimiz her şeyin en güzeline layık. Memleketimizi geleceğe emin adımlarla taşımak için var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi