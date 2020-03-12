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Yolcu minibüsleri dezenfekte ediliyor

Kilis’te şehir içi çalışan minibüsler dezenfekte edilmeye başlandı.

Kilis'te şehir içi çalışan minibüsler dezenfekte edilmeye başlandı.


Kilis Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Yalçın, Korona virüsüne karşı yolcu minibüslerini dezenfekte ettiklerini ifade ederek, “Gündemdeki salgın hastalıklara karşı önlemimizi aldık. Ortak kullanım alanlarının ve hemşehrilerimizin şehir içi ulaşımda tercih ettiği toplu taşıma araçlarının rutin temizliklerine ek olarak tepeden tırnağa, detaylı bir şekilde dezenfekte işlemlerini yaptık. Kilis Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut, Temizlik işleri Müdürü Metin Gündoğmuş'a teşekkür ediyorum” dedi.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "Gündemdeki salgın hastalıklara karşı önlemimizi aldık. Ortak kullanım alanlarının ve hemşehrilerimizin şehir içi ulaşımda tercih ettiği toplu taşıma araçlarının rutin temizliklerine ek olarak tepeden tırnağa, detaylı bir şekilde dezenfekte işlemlerini yaptık" dedi.

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