"Yükseköğretim Sistemindeki Yapısal Değişmeler” konferansı

Dr. Ömer Açıkgöz, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Yükseköğretim Sistemindeki Yapısal Değişmeler” başlıklı konferans verdi.

Konferans öncesi YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof.Dr. Ömer Açıkgöz, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti. Daha sonra üniversite kampüslerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Üniversite yöneticilerine YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof.Dr. Ömer Açıkgöz tarafından “Yükseköğretim Sistemindeki Yapısal Değişmeler” başlıklı konferans verdi. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun günün anısına YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof.Dr. Ömer Açıkgöz, plaket takdim etti.