İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunan askerinin vurduğu Suriyeli gencin cenazesi ülkesine gönderildi

Yunan askerinin vurarak öldürdüğü Suriyeli Muhammed Aymed Arab’ın cenazesi, Kilis’ten Suriye’ye gönderildi.

Yunan askerinin vurarak öldürdüğü Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın cenazesi, Kilis'ten Suriye'ye gönderildi.


Yunanistan'a geçmek isterken Yunan askeri tarafından vurularak öldürülen Muhammed Aymed Arab'ın (22) cenazesi Edirne'den Kilis'e getirildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen Muhammed Aymed Arab'ın cenazesi yakınları tarafından karşılandı. Suriyeli gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, Arab'ın cenazesi Kızılay yetkilileri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderildi. Cenazenin Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.