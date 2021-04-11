Yunus Emre ve Aşk konulu söyleşi gerçekleştirildi

Türk tasavvufunun önemli şahsiyetlerinden olan Yunus Emre'nin hem yeni nesillere takdim edilmesi hem de onun insanlığa miras bıraktığı öğretilerini bir kez daha dünyanın her yanına ulaştırmak amacıyla 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesinin ardından 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

Fen Edebiyat Fakültesi ile Dil ve Edebiyat Topluluğunun girişimleriyle gerçekleştirilen ve yönlendiriciliğini Arş. Gör. Yeliz Saygılı Savaş'ın yaptığı söyleşide, yazar Ufuk Cengiz "Yunus Emre ve Aşk" konulu meddahvari bir sunum gerçekleştirdi.

Yunus'un şiirleri ile söze başlayan Cengiz, onun yaşamından yola çıkarak aşk yolculuğunu ve bir garip Yunus iken Aşık Yunus'a geçiş hikayesini anlattı. Yazar Ufuk Cengiz, aşk yolunda türlü cefalara, sıkıntılara, hakaretlere maruz kalan Yunus'un, hakikatin özünü Allah ve insan sevgisinde bulduğunu ve bu aşkın cezbesini de hemen hemen bütün şiirlerinde terennüm ettiğini vurguladı. Söyleşi soru-cevap bölümü ile sona erdi.