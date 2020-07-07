Yüzyıllara meydan okuyan devlip ile dövme üretiliyor

Kilis'te geçmişi yüzyıllara dayanan devlip ile buğday dövülerek, geleneksel keşkek yemeğinin ana malzemesi dövme üretiliyor.

Türkiye'de geçmişi yüzyıllara dayanan, keşkek başta olmak üzere birçok yemekte kullanılan dövme buğdayın üretimi eski yöntemlerde yapılıyor. Kilis'te dövme olarak bilenen buğdayın kabuğu ve kepeğinin çıkarılması işlemi, devlip ile yapılıyor. Mercıdabık Caddesi'nde devlip ile buğdaydan dövme çıkaran Mehmet Kiremitçi, dededen, babadan kalan bir meslek olduğunu ifade ederek, “Dövmeyi kendi evime arkadaşlarıma, eşime dostuma yapıyorum. Harmandan gelen buğdayı evde temizledikten sonra yıkayıp, kurutulduktan sonra bana getiriyorlar. Taş devlip ile döverek dövme yapıyoruz. Eskiden dedemizden gördüğümüz babamızdan gördüğümüz yöntemleri uyguluyoruz. Kilis dışında devlip yerine dibekte de dövülerek dövme yapılır. Eskiden evlerde buğdayı kaynatır, devlipte bulgur simit yapılırdı. Dövme keşkek yapılır, aşurelere konur, birçok yemekte kullanılır. Temiz buğday gelir, devlipin altına atarız. Çok az bir suyla, taş devlipin altında 2 saat dövülür, buğdayın kepeği çıkar, kepeği daha sonra elekten getiririz. Elekten geçirildikten sonra kepeği ile kırığı falan çıkarılır. Geriye kalanda dövme olur. Evlerde keşkek başta olmak üzere birçok yemekte dövme kullanılır” dedi.

Kiremitçi, dövmeyi Kilis'te devlip ile kendisinden başka yapan olmadığını belirterek, “Şimdi fabrikasyona dönüştü. Fabrikada yapılan dövme bu kadar güzel olmaz, suyu fazla verdikleri için daha geç pişer, devlip taşı ile yapılan dövme daha çabuk pişer. Daha lezzetli olur. Buğday da organik olduğu için yapımı da organiktir. Daha çabuk pişer, daha güzel olur” diye konuştu.