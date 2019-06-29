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Zabıta denetimleri sıklaştırdı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gıda sektörü başta olmak üzere kaldırımları işgal edenlere karşı denetimleri sıklaştırdı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Semt pazarlarının düzenin sağlanması, etiket kontrolü ve denetimler yapılıyor. Zabıta ekipleri, Kamuya açık alanları işgal edenler, yayaların kullanması gereken kaldırımların işgallerine son veriyor. İnşaat malzemelerine araziye atanlar hakkında yasal işlemler yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda sektörü başta olmak üzere esnaflar üzerinde fiyat etiket denetimleri yapıyor.

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