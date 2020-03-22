Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta, pastanelerde denetim yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Lokanta ile pastaneler içerisinde müşteri olup olmadığı içeriye servis açılıp açılmadığını kontrol etti. Lokantalar ile pastaneleri denetleyen Zabıta ekipleri, paket servis veya ayakta satış yapmaları konusunda uyarıda bulundular.