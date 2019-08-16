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Zabıta Müdürlüğü fırınların filtrelerini denetledi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki pide fırınlarının sulu filtrelerini denetledi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde faaliyet gösteren pide fırınları üzerinde denetim yaptı. Kilis'te muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren fırın işletmeleri, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sulu filtrelerinin çalışıp çalışmadıkları, ekmek pişirmede kullanılan yakacak malzemeleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının olup olmadıkları, temizlik, konularında denetim yaptı. Ekmeklerin gramajlarını da kontrol eden Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürdüreceği bildirildi.

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