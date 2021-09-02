Zabıta Personeli Başkan Ramazan ile bir araya geldi

Zabıta Müdürü Atilla Yıldırım ile zabıta personeli Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile bir araya geldi. Başkan Ramazan, Zabıta personeline yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, “ Gece gündüz demeden Kilis'imizin huzuru ve düzeni için özverili bir şekilde görevlerini yerine getiren Zabıta Müdürlüğü personellerimiz ile bir araya geldik. 195 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Zabıta Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası'nı kutlarım” ifadesini kullandı.

Başkan Servet Ramazan ile Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu tarafından Zabıta Müdürü Atilla Yıldırım'a plaket takdim etti.