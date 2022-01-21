İhlas Haber Ajansı

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Zeytin ağaçları kardan zarar gördü

Kilis’te, zeytin ağaçlarının dalları yoğun kar yağışına dayanamayarak kırıldı.

Kilis'te, zeytin ağaçlarının dalları yoğun kar yağışına dayanamayarak kırıldı.


Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te, meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören Zeytin Bahçelerinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri, Kökçüoğlu, zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, cumartesi gününden itibaren yeniden yoğun kar yağışının etkili olacağını ifade ederek, çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

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