Zeytin Dalı çeyrek asrı devirdi

Kilis'te, 25 yıldır aralıksız olarak yayınlanan tarih, kültür ve edebiyat dergisi ZeytinDalı, yayın hayatında çeyrek asrı devirerek büyük bir başarıya imza attı.

Kilis'le ilgili olarak, kültürden geleneğe, tarihten edebiyata ve şiire değin birçok konuda yazı ve fotoğrafların yer aldığı dergi, Kilis Kültür Derneği Kilis Şubesi'nin yayın organı olarak üç ayda bir periyodik bir şekilde yayınlanıyor. Zeytin Dalı Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni ve Kilis Kültür Derneği Kilis Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Salihoğlu "Tam 25 yıl önce birkaç Kilis sevdalısı arkadaşımla birlikte, çok kısıtlı olanaklarla yayın yaşamına başlayan ZeytinDalı'nın 25'inci yaşını kutlamanın, bir başka deyişle, çeyrek asrı devirmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Hiçbir ticari kaygı gözetmeksizin ve hatta maddi anlamda kendimizden bir şeyler katarak ve bizleri kırmayan Kilis sever ZeytinDalı dostlarımızın katkılarıyla ayakta kalan dergimiz, Kilis'in kültür hayatına adını altın harflerle yazdırmıştır.

25 yıldan bu yana bizlere Kilis içinden ve dışından maddi anlamda katkı sunan hemşerilerimize, dergimizin yayın ve dağıtım aşamasında bize destek veren az sayıdaki özverili hemşerilerime, arkadaşlarıma ve yolda yürürken karşılaştığımız veya bir esnafımızın yanında otururken sohbet ettiğimiz, bize takdirlerini ulaştıran okurlarımıza, postayla, sosyal medya aracılığıyla veya telefonla bize yüreklendirici dileklerini ulaştıran herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Kilis'imizle ilgili her konuda yayınlanmış araştırma yazısı, şiir, makale ve fotoğraflarla Kilis'in bir hafızası ve kültür sesi olan ve ansiklopedik bilgi ve başvuru kaynağı işlevi gören ZeytinDalı, bundan sonra da sağlığımızın elverdiği ve dergimize maddi kaynak bulabildiğimiz sürece yayınlanmaya devam edecektir. Kilis'in kültürüne katkı konusunda adeta bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu kültür hizmetinin en büyük destekçisi olan gerek Kilis'imizde gerekse de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan tüm Kilislilere sevgi ve selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.

25. yılında 93. sayısını yayınlayan ve Tarihi Akcurun Semtinin kapak fotoğrafı olduğu derginin bu sayısında Muhlis Salihoğlu"nun “25 Yaşındayız” başyazısıyla, Prof. Dr. Mehmet Biçici'nin “Tadında Hikâyeler”, Dr. Uygur Tazebay'ın “Alimler Diyarı Kilis ve Kimi Zalimler”, Prof. Dr. Hülya Arslan Erol'un “Kilis Ağız Yapısını Oluşturan Boylar”, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk İncili"nin “Kilis Sokak, Cadde ve Kent Sistemi”, Aytaç Kurtuba'nın “Tarih Kenti Kilis ve Turizm”, Mustafa Atik'in “Bir Bekka Kilis”, Hasan Bitken'in “Tarihi Ağcurun Çarşısı”, Gonca Tokuz'un “Kilis Kelle Kültüründe Kelleci Hılfan Usta”, Raife Tuncay Belgin'in “Kilis Yemekleri” başlıklı yazıları yer aldı. Mutlu Naim Salihoğlu'nun fotoğraflarıyla, Mustafa Özyağlı'nın da dergi tasarımında katkı sunduğu Zeytin Dalı'nda, haberler, şiirler ve nostaljik resimler bölümleri de bulunuyor.