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Zeytin Dalı Dergisi'nin 25. yıl sayısı Rektör Karacoşkun'a takdim edildi

Kilis Kültür Derneği Kilis Şubesi Başkanı ve Zeytin Dalı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Muhlis Salihoğlu, Kilis’te 25 yıldır kesintisiz olarak yayımlanan yerel kültür ve edebiyat dergisinin 25.

Kilis Kültür Derneği Kilis Şubesi Başkanı ve Zeytin Dalı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Muhlis Salihoğlu, Kilis'te 25 yıldır kesintisiz olarak yayımlanan yerel kültür ve edebiyat dergisinin 25. yıl sayısını Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a takdim etti.


Zeytin Dalı'nın 25. yılı sebebiyle Rektör Karacoşkun'u ziyaret eden Muhlis Salihoğlu, Zeytin Dalı Dergisi'ni Kilis Kültür Derneği Kilis Şubesi yayın organı olarak çeyrek asırdan bugüne kesintisiz olarak büyük bir emekle yayımladıklarını söyleyerek, derginin Kilislilerin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.


Salihoğlu, Rektör Karacoşkun'un çabaları ile Kilis'e dair birçok eserin üniversite olarak basımının yapılması ve Kilis kültürüne kazandırılmasından dolayı Rektör Karacoşkun'u kutladı.


Rektör Karacoşkun, Zeytin Dalı'nı yıllardır severek ve beğenerek okuduğunu, derginin Kilis'in kültür belleğinde çok önemli bir yer edindiğini, içeriği ve yazı çeşitliliği anlamında Kilis araştırmalarında bir başvuru kaynağı haline geldiğini ifade etti.


Rektör Karacoşkun ayrıca, Kilis'in kültürüne hizmet eden ve çeyrek asrı devirerek derginin bugünlere gelmesini sağlayan Muhlis Salihoğlu'nu, Kilis'in kültürüne olan katkılarından dolayı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

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