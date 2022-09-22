Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 3 yaralı

Suriye’nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı.
Suriye'nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Terör örgütü mensupları tarafından Suriye'deki Afrin bölgesinde bulunan Zeytin Dalı Hareket bölgesinde TSK üs bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 3 asker, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.