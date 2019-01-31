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Zeytin hasadında sona erdi

Türkiye’de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis’te yağmur nedeniyle ertelenen zeytin hasadı sona erdi.

Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te yağmur nedeniyle ertelenen zeytin hasadı sona erdi.


Kilis'te normal şartlarda Kasım ayı içerisinde başlayan zeytin hasadı, Aralık ayı ortasında sona ererdi. Bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle zeytin hasadında gecikme yaşandığı ve 31 ocak tarihi itibariyle Kilis ve ilçelerinde sona erdiği bildirildi.


Kilisli zeytin üreticileri, uzun süreden beri ilk kez bu kadar yağış gördüklerini ifade ederek, “Zeytin hasadı 31 Ocak tarihi itibariyle sona ermiştir. Normal döneme göre 45 gün gecikmeli olarak hasat tamamlandı” ifadesini kullandılar.

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