Dr. Nazım Şekeroğlu, zeytin yaprağında tarım ilacı kalıntısına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı ve Dr. Nazım Şekeroğlu, korona virüs pandemisi nedeniyle bitkisel ürünlere talebin arttığını, gerek korona virüsten korunmada gerekse tedavi aşamasında zeytin yaprağının oldukça popüler hale geldiğini belirtti.

Prof. Şekeroğlu, zeytin yaprağı ile ilgili olarak 2009 yılından bu yana çalıştıklarını, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan “Korona virüs Pandemisi ve Türkiye'nin Bazı Şifalı Bitkileri” başlıklı makalelerinde zeytin yaprağı konusunda en güncel bilimsel çalışmaları derlediklerini belirterek, “2000'li yıllarda bileşimindeki Oleuropein maddesinin antiviral özelliğinden dolayı Amerika'da tescillenen zeytin yaprağının aslında ölümsüz ağaç olarak bilinen zeytin ağacının doğal yaşam iksiri, hastalık ve zararlılara karşı kuvvetli bir kalkanı olduğu biliniyor” dedi.

Prof. Dr. Şekeroğlu, zeytin yaprağının öneminin pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldığını vurgulayarak, bitkisel ürünlerin şifalı etkilerinin yanı sıra bilinçsiz kullanımda, yanlış bitki kullanımında ve özellikle tarım ilacı gibi zararlı kimyasal içeren ürünlerin kullanımında faydadan çok zarar verebileceğini belirtti. Şekeroğlu, "Çay olarak tüketilecek zeytin yapraklarının da tarım ilacı kalıntısı olmayan ürünler olması gerekiyor. Özellikle nemli iklimlerde yetişen, kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanılan zeytin ağaçlarından toplanan zeytin yapraklarının tüketilmemesi gerekiyor. Özellikle yoğun zeytin tarımı yapılan batı bölgelerimizde, zeytin sineği, kabuklu biti, zeytin güvesi, zeytin karakoşnili, zeytin fidantirtili, zeytin pamuklu koşnili, 12. zeytinde filiz kiran, zeytin kizilkurdu, zeytin çiçek sap sokani, zeytin kirlangiç böceği, zeytin kurdu ve zeytin yara koşnili gibi pek çok zararlısı bulunan zeytin ağacında bu zararlılarla mücadelede farklı kimyasal tarım ilaçlarının kullanılıyor. 4 bin yıldır zeytin tarımının yapıldığı Kilis ve çevresinde yetiştirilen Kilis Yağlık Zeytin ağacının hiçbir tarımsal girdiye gerek kalmadan, tarım ilacı, kimyasal gübre kullanılmadan ve sulanmadan, binlerce yıldır sadece toprak işleme ve budama ile geleneksel yöntemlerle yetiştirildiğini söyledi. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, zeytin çeşitleri içerisinde, yapraklarının bileşiminde en yüksek oleuropein içeriğine sahip olan Kilis Yağlık Zeytin ağaçları konusunda çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Son iki yıldır Avrupa'da Altın Madalya ve Üstün Kalite ödülü alan Erken Hasat - Soğuk Sıkım - Monokültür Kilis Yağlık Zeytinyağının yanı sıra Kilis Yağlık Zeytin ağaçlarının yapraklarının da ilaç sanayisi için önemli bir doğal ilaç hammaddesi olacaktır” dedi.