Zeytinli Kavşağı yeniden düzenleniyor

Kilis'te Havuz Kavşağı ile olarak bilenen yerde 2016 yılında Zeytin Ağacı dikildi. 2018 yılında Zeytin Dalı Haraketli nedeniyle Zeytinli Kavşağı olarak ismi değiştirilen Kentin önemli geçim kaynağı olan Zeytin ağacı dikilmişti. Ekilen zeytin ağacının kurumuşa üzerine ağaç budanarak, büyümesi amaçlanmıştı. Kavşağın zeminin beton olması nedeniyle zeytinin büyümemesi ve kurumaya başlaması üzerine Kilis Belediyesi tarafından zeytin ağacı ve zemindeki betonlar çıkarıldı. Yeniden büyük zeytin ağacı ekileceği buna göre çevre düzenlemesi yapılacağı öğrenildi.