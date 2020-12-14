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Zeytinyağı Fabrikalarında korona denetimi

Kilis’te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki zeytinyağı fabrikalarında korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kilis'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki zeytinyağı fabrikalarında korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katılımı ile eş zamanlı 5 ekip halinde Zeytinyağı fabrikalarına yoğunluğun olduğu akşam saatlerinde denetim gerçekleştirildi. İl Müdürü Kökçüoğlu, yapılan denetimlerde kovid-19 ile ilgili kurallara uyan fabrikalara teşekkür ederek, "Çiftçilerin ve fabrika çalışanlarının sağlığının üretimin devamlılığı için çok önemli görüyorum. Bu yıl hasat mevsiminin pandeminin yoğun olduğu döneme rastlaması ile üretimin aksamaması için her türlü tedbirin gözden geçirildiğini, fabrikaların ve çiftçilerimizin etkilenmemesi için denetimlerin yoğun şekilde devam ediyor. Fabrikaları korona virüs tedbirleri kapsamında denetlemeye devem edeceğiz” dedi

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