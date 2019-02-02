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Ziraat Odası Başkanı Çelik güven tazeledi

Kilis Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerini mevcut Başkan Abdullah Çelik kazandı.


Kilis Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerine yoğun katılım olurken, Çevik Kuvvet, Güvenlik Şube ile Polis Özel Hareket geniş güvenlik önlemleri aldı. Divan Başkanlığına Mehmet Uğur Tırnaksız, üyelikleri Mehmet Berksözlü, Metin Polat, Mehmet Canarslan seçildi.


Ziraat Odası Başkan adaylarından Abdullah Çelik 51 oy, Ahmet Akdemir 46 oy ve İbrahim Polat ise 25 oy aldı. 1 oyda geçersiz sayıldı. Mevcut Başkanı Abdullah Çelik, yeniden Ziraat Odası Başkanlığına seçildi.

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