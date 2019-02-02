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Ziraat Odası seçimlerinde 3 aday yarışıyor

Kilis Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde 3 aday yarışıyor.


Kilis Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerine yoğun katılım olurken, Çevik Kuvvet, Güvenlik Şube ile Polis Özel Hareket geniş güvenlik önlemleri aldı. 30 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Çelik'in karşısına bugünkü seçimlerde İbrahim Polat ile Ahmet Akdemir aday oldu. Divan Başkanlığına Mehmet Uğur Tırnaksız, üyelikleri Kadir Berksözlü, Metin Polat, Mehmet Canarslan seçildi. Ziraat Odası Başkan adayları Abdullah Çelik, Ahmet Akdemir ile İbrahim Polat birer konuşma yaptı. Daha sonra seçimlere geçildi.

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