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1 kişinin öldüğü patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale’de tüp dolum merkezinde oksijen dolu tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kırıkkale'de tüp dolum merkezinde oksijen dolu tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.


Patlamayla ilgili basın açıklaması yapan Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, “Maalesef bir elim kaza ile karşı karşıya geldik. Saat 10.25'te oksijen taşıyan tankerde patlama sonucu maalesef bir çalışanımızı kaybettik. 2 de az yaralı vatandaşımız mevcut olup, şu an ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde sağlık ekiplerimiz, itfaiyemiz olay yerine intikal etmiş olup, olayı teknik inceleme sonrasında ortaya çıkacaktır” dedi.


Olayda hayatını kaybeden işçinin isminin Mikail Şimşek olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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