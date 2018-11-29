1 kişinin öldüğü patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tıbbi gaz dolum tesisinde dolum yapılan tankerde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “29 Kasım 2018 günü saat 10.30 sıralarında Yahşihan ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde oksijen dolumu üzerine faaliyet gösteren işletmenin fabrika bahçesinde bulunan oksijen tankının patlaması sonucu M.K. isimli tanker şoförünün ölümü, M.A. ve A.K isimli işçilerin yaralanması ile sonuçlanan olaya yönelik olarak Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.