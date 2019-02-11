11 gündür kayıp olan kadının cesedi Kırıkkale'de bulundu

Kırıkkale'de 11 gün önce kaybolan Sibel Gökbulut'un (33) cesedi tren yolu inşaatındaki su kanalında bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Şubat 2019 tarihinde kaybolan 2 çocuk annesi Sibel Gökbulut (33), Sanayi Mahallesi'ndeki hızlı tren yolu inşaatı kenarındaki su kanalında ölü olarak bulundu. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından cesedin bulunduğu yerde şerit çekerek inceleme başlattı. İddiaya göre, Gökbulut'un darp edilerek öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.