İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

11 gündür kayıp olan kadının cesedi Kırıkkale'de bulundu

Kırıkkale’de 11 gün önce kaybolan Sibel Gökbulut’un (33) cesedi tren yolu inşaatındaki su kanalında bulundu.

Kırıkkale'de 11 gün önce kaybolan Sibel Gökbulut'un (33) cesedi tren yolu inşaatındaki su kanalında bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 1 Şubat 2019 tarihinde kaybolan 2 çocuk annesi Sibel Gökbulut (33), Sanayi Mahallesi'ndeki hızlı tren yolu inşaatı kenarındaki su kanalında ölü olarak bulundu. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından cesedin bulunduğu yerde şerit çekerek inceleme başlattı. İddiaya göre, Gökbulut'un darp edilerek öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.