11 ili etkileyen depremlerin ardından harekete geçen belediye, "Afet İşleri Müdürlüğü" kurdu

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından ihtimal afetlere karşı önlem almak için "Afet İşleri Müdürlüğü" kuran Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, uzman bir arama ve kurtarma ekibi oluşturacak.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kahramanmaraş merkez üslü, 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen depremlerin ardından yaşanabilecek afetlere karşı önlem alınması için ekibi ile birlikte çalışma başlattı. Bu çerçevede belediye bünyesinde "Afet İşleri Müdürlüğü" kuruldu. İlçenin stratejik planını çıkartan Yahşihan Belediyesi, Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde de arama ve kurtarma ekibi kurulması için düğmeye bastı. Kurulacak arama ve kurtarma ekibi itfaiye, sağlık ekipleri ile arama kurtarma köpekleri ile oluşturulacak.

“Yahşihan Belediyesi olarak her türlü yardıma ve projelere açığız”

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Yahşihan Belediyesi olarak, Afet İşleri Müdürlüğü birimini kurduk. Bu müdürlüğümüz, ülkemizde yaşadığımız son felaketlerden sonra kurulması elzem oldu. Göreve başlamadan önce ilçenin stratejik planlarını çıkartıp 10 mahalle ve 7 köyümüzde bütün planları yaptıktan sonra kamuoyuna bilgilendirme yapacağız. Özellikle Bayraktepe ve Seyrantepe mahallelerimizde çok katlı binaların olması insanları tedirgin etmekte. Toplanma alanlarının AVM olması ve yerleşim yerlerine açılması konusunda da büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Kağıt üzerinde hazırlanan planlar, gerçekte aynı olayı yansıtmıyor. O yüzden biz afet müdürlüğü kurarak, gerektiğinde tatbikat, gerektiğinde de bütün önlemleri alarak, vatandaşları ve muhtarları, hatta kanaat önderlerini de bilgilendirerek büyük bir girişim başlatıyoruz. Belediye olarak yaşadığımız depremlerden şunun farkına vardık, herkes yardım etmeye koşuyor ama kurtarmada ekip sıkıntısı yaşamaktayız. Bizde Yahşihan Arama Kurtarma ekibini kuruyor ve YAK adı altında yeni bir birim oluşturuyoruz. Bunun içinde arama kurtarma köpeği, kadavra köpeği, sağlık memurları, itfaiye ve diğer birimlerden oluşan yemek aşçısına kadar bir ekip oluşturuyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ama yaşadığımızda da Yahşihan Belediyesi olarak her türlü yardıma ve projelere açığız” ifadelerini kullandı.